Jovem que matou por conta de música é presa

Autora e vítima discutiram por conta de música que tocava em um estabelecimento. Mulher de 34 anos foi esfaqueada e não resistiu

A 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) prendeu, na terça-feira (11), uma jovem de 19 anos acusada de matar por motivo fútil uma mulher de 34 anos no dia 2 de maio deste ano. O crime ocorreu na região do Café Sem Troco, no Paranoá.

Segundo a 6ª DP, a autora do crime discutiu com a vítima e uma adolescente de 15 anos após brigarem em um estabelecimento por conta da música escolhida para tocar no local. A mulher, então, atingiu a outra com facadas.

A vítima foi levada à unidade de pronto atendimento (UPA) de São Sebastião e, em seguida, ao Hospital de Base. No entanto, ela não resistiu e veio a óbito no dia 5 de maio.