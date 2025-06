Jovem morre após moto colidir com poste no SMPW

Um motociclista de 19 anos morreu no início da noite desta sexta-feira (27), após colidir contra um poste de iluminação pública na região do SMPW, Quadra 03, próximo ao Lar dos Velhinhos. A vítima, identificada como J. P. V. S., pilotava uma Yamaha XJ6 branca, que foi encontrada caída no canteiro central.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 18h27 e empregou duas viaturas no atendimento à ocorrência. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que o jovem já não apresentava sinais compatíveis com a vida. A regulação médica com o SAMU confirmou o óbito no local.

A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. A Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada para apurar as circunstâncias da colisão, e a área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).