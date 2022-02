Jovem é preso com bicicleta roubada em Planaltina

Ele foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia e vai responder por receptação. A bicicleta foi restituída para o dono

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um jovem de 19 anos que circulava por Planaltina em uma bicicleta roubada. Ele foi detido no domingo (20), por volta das 21h, na Quadra 1E, no Arapoanga.

A bicicleta foi roubada há 20 dias. Segundo o proprietário, um homem armado o ameaçou e levou a sua bicicleta. Ele denunciou o roubo e enviou fotos do veículo para os policiais do 14º Batalhão, responsável pelo policiamento de Planaltina.

O jovem detido disse que comprou a bicicleta por R$ 30 de um desconhecido. A transação teria ocorrido no meio da rua.

Ele foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia e vai responder por receptação. A bicicleta foi restituída para o dono.