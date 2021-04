Jovem diagnosticada com AVC tenta pagar operação com vaquinha virtual

A jovem Larissa, de 23 anos, cursa o último semestre de enfermagem e se encontra em uma situação de vida e morte. Diagnosticada com AVC e uma Trombectomia para desobstrução do vaso sanguíneo afetado, Larrisa precisa de ajuda

Com as situação da saúde do Brasil enfrentando problemas como a lotação de leitos de UTI por conta da pandemia do novo coronavírus, outras situações de emergência tem perdido espaço. Com isso, a necessidade de transplantes, cirurgias de emergência entre outros, tem perdido espaço, apesar dos casos continuarem.

A jovem Larissa, de 23 anos, cursa o último semestre de enfermagem e se encontra em uma situação de vida e morte. Diagnosticada com AVC e uma Trombectomia para desobstrução do vaso sanguíneo afetado, Larrisa precisa de ajuda.

Após uma cirurgia particular emergencial com o valor total de R$ 76.679,50, a jovem foi transferida para o hospital de Santa Maria e depois para o Hospital de Base, onde passou por outro procedimento cirúrgico: uma craniectomia, sem custos.

Atualmente, Larissa segue em observação, está internada na UTI e entubada, melhorando a cada dia e respondendo muito bem aos estímulos.

Para custear o primeiro procedimento, que teve um valor muito elevado, uma vaquinha está sendo realizada na internet. A família conta com o paio de quem puder ajudar. Orações, mentalizações e energias positivas também são muito bem-vindas pela família.

