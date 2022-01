Jovem de 17 anos morre afogado no Lago Paranoá

Os militares ainda tentaram o procedimento de reanimação cardiopulmonar por 30 minutos, mas a vítima não sobreviveu

Um adolescente de 17 anos se afogou na tarde de domingo (3) e não resistiu. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

O jovem estava nadando com um amigo. Quando os dois queriam alcançar uma boia de sinalização a 150 metros da margem, sem sucesso.

Os bombeiros foram acionados, mas as buscas pelo adolescente duraram cerca de uma hora e meia.

“A uma profundidade de aproximadamente 3 metros, a vítima foi localizada e retirada do fundo”, informou a CBMDF.

Os militares ainda tentaram o procedimento de reanimação cardiopulmonar por 30 minutos, mas a vítima não sobreviveu.