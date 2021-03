José Aparecido é eleito presidente da Fecomércio-DF

Por 5 votos a mais, o empresário assinou o termo de posse nesta sexta-feira (5), logo após a votação realizada em sistema drive-thru

Cezar Camilo e Willian Matos

[email protected]

O empresário José Aparecido da Costa Freire sagrou-se vitorioso nas eleições à presidência da Federação do Comércio do Distrito Federal (Fecomércio-DF), nesta sexta-feira (5). Ele também é presidente do Sindicato das Papelarias, Comércio Varejista de Material de Escritório, Papelaria e Livraria (Sindipel-DF)

O sistema adotado para a escolha do representante seguiu os protocolos sanitários de segurança contra o novo coronavírus. Os sufragistas – 27 diretores da federação – chegaram de carro e, após aferição de temperatura e higienização com álcool em gel, depositaram a cédula na urna posta na frente da sede, no Setor Comercial Sul.

O início do evento estava marcado para 9h. Porém, devido à falta de quorum no horário determinado em edital, os votos começaram a ser recebidos às 10h. Até as 10h30, 21 pessoas haviam selecionado seu futuro representante na associação.

O veredito saiu às 11h40, com a escolha de Aparecido como presidente da Fecomércio brasiliense por cinco votos de diferença entre ele o seu adversário, Ovídio Maia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O novo presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido, recebe os cumprimentos após o resultado do pleito. Foto: Cezar Camilo/Jornal de Brasília

No discurso de posse, logo após assinar o termo no mesmo local em que foi realizada a votação, o novo presidente ressaltou os desafios do comércio na atual situação de crise sanitária.

Entre aplausos e felicitações de colegas, Aparecido desejou união entre os parceiros e sorte aos comerciantes do DF durante a nova gestão. “Continuaremos unidos”, salientou.

“Continuem sendo bem-vindos à Fecomércio-DF, porque essa casa não é minha, essa casa é nossa”, declarou Aparecido. O novo presidente ressaltou que a diretoria se mantém a mesma desde 2018. “A diretoria é a mesma e pode ter certeza absoluta que vai continuar tendo todo o meu apoio.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja o discurso:

“Trabalhamos em prol das empresas”

Derrotado, Ovídio Maia demonstrou respeito pelo novo presidente e desejou um bom trabalho. “Trabalhamos em prol das empresas, para as empresas, representando os trabalhadores”, declarou, exaltando, também, os trabalhadores.

“Qualquer um que empreender nesse país é a pessoa que gera emprego, gera renda, que traz saúde para a sociedade. Você trabalhando, você tem alimento em casa, gera estudo e educação para os seus filhos.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, Ovídio frisou que não há nenhum tipo de entrave com o presidente eleito, José Aparecido. “O voto o elegeu, e esse voto é soberano. Ele foi eleito pela maioria da casa. O respeito, o admiro e aplaudo. Tenho certeza que o José Aparecido vai desempenhar um excelente trabalho.

“José Aparecido, conte com o meu apoio sempre, porque nós não perdemos, nós nunca fomos opositores”, declarou. “Quem ganha com tudo isso é a Federação do Comércio, são os empresários, somos nós”, finalizou. Veja no vídeo: