JBr 50 anos: Sexto vídeo da série especial traz depoimento do idealizador do projeto ‘’Histórias de Brasília’’, João Carlos Amador

O novo vídeo da série especial traz o depoimento do amigo e fundador do ‘’Histórias de Brasília’’, João Carlos Amador.

Inspirado na página ‘’São Paulo Antiga’’, o projeto começou em 2014 com a mesma missão: resgatar histórias e curiosidades da cidade. Para Amador, ‘’A história de Brasília é a história do Brasil’’, o que tornou sua parceria com o Jornal de Brasília um grande privilégio na sua jornada. Ele relembra com muito carinho e menciona como o acervo de antigas edições do JBr o ajudou nas pesquisas de seus livros.

Para conferir o relato completo do publicitário apaixonado por contar histórias de Brasília, assista: