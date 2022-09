JBr 50 anos: Quinto vídeo da série especial traz depoimento do nosso querido amigo e candango, Daniel Zukko.￼

O novo vídeo da série especial traz o depoimento do jornalista, candango e brasiliense, Daniel Zukko.

Zukko é idealizador do ‘’Minha Brasília’’, projeto local que foi inspirado na sua paixão pela cidade e durante a pandemia se tornou parceiro de conteúdo do JBr. Ele relembra a parceria com muito carinho e conta os anos em que colaborou como chargista para o Jornal de Brasília. A contribuição de seu trabalho também perpassou pela rotina de milhares de pessoas que na época esperavam ansiosamente pelas histórias do ‘’estagiário’’ contadas em forma de charge.

Para conferir o relato completo do candango que deseja levar para fora do quadrado tudo que a nossa cidade tem de melhor, assista: