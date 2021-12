Jardim ABC ganha novas linhas de ônibus nesta 4ª (22)

As novas linhas serão operadas com ônibus zero quilômetro da empresa UTB e a tarifa será de R$ 6,00

O Ministério dos Transportes e Transportes do Distrito Federal (Semob) iniciou ações preliminares para beneficiar a população do entorno por meio do transporte público. A primeira área a ser atendida é o Jardim ABC, em Cida de Goiás. A partir desta quarta-feira (22), a área terá três novas opções de ligação com o DF.

A linha 8003 fará o trajeto do Jardim ABC com a Rodoviária do Plano Piloto, passando pela Via L2 Sul e pela Esplanada dos Ministérios, com horário de ida às 5h40 e de volta às 17h15. Já a linha 8004 ligará do Jardim ABC ao Noroeste (Hospital da Criança), passando pelo Lago Sul e pela W3 Sul e Norte, saindo às 5h25 e retornando às 16h30. Para completar as novidades, a linha 8053 sairá da Cidade Ocidental (BR 040) em direção à Rodoviária do Plano Piloto, com trajeto que passa pelo aeroporto e também pela Esplanada dos Ministério. A ida será as 5h30 e a volta às 17h15.

De acordo com o subsecretário de operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, a implantação dos novos serviços foi possível devido ao convênio de delegação de competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com o GDF. “Assumimos a gestão do transporte semiurbano neste semestre e, após estudos, identificamos a necessidade de implantar melhorias para a população que utiliza ônibus na Cidade Ocidental”, ressalta.

As novas linhas serão operadas com ônibus zero quilômetro da empresa UTB e a tarifa será de R$ 6,00. A Semob fará outras melhorias no transporte das cidades do entorno gradativamente. Os estudos que estão feitos pelos técnicos da pasta embasarão licitação pública que será realizada pelo GDF.

Serviço:

Novas linhas

– 8003: Jardim ABC/Rodoviária do Plano Piloto (Via L2 Sul/Esplanada)

Ida: 05h40 / Volta: 17h15

– 8004: Jardim ABC (Lago Sul/W3 Sul-Norte/Noroeste (Hospital da Criança)

Ida: 05h25 / Volta: 16h30

– 8053: Cidade Ocidental (BR 040)/Aeroporto/ Rod. do Plano Piloto (Esplanada)

Ida: 05h30 / Volta: 17h15

– Início da operação: 22/12

– Tarifa: R$ 6,00

– Empresa: UTB

*Com informações da Semob-DF