Irmãos são presos após disparos em Sobradinho II

Um revólver calibre 38, com uma munição picotada e quatro intactas, foi apreendido perto do local da abordagem

Dois irmãos foram presos pelos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) após uma denúncia de disparo de arma de fogo na AR 14 de Sobradinho II. A equipe da PMDF foi até o local do tiro, por volta das 19h30 deste sábado (26), e visualizou o suspeito correndo com um revólver em mãos.

No intuito de fugir do Gtop 33 o suspeito começou a subir nas casas do conjunto 6, até que o telhado de uma das residências cedeu e o homem caiu. Ele foi cercado pelos policiais e resistiu a prisão. Um revólver calibre 38, com uma munição picotada e quatro intactas, foi apreendido perto do local da abordagem.

O irmão do detido avançou para cima dos policiais na tentativa de resgatar o preso e também foi detido. Ambos foram conduzidos para a 13ª DP, onde um deles foi autuado por disparo em via pública, porte ilegal de arma de fogo e resistência. Esse também foi autuado por tentativa de homicídio por alvejar um ciclista, horas antes na AR 12.

O irmão do suspeito ofendeu os policiais dentro da delegacia e foi autuado por arrebatamento de preso tentado, desacato e ameaça.