Iprev-DF disponibiliza celulares para contato de usuários

O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) está realizando ajustes técnicos no sistema de telefonia e, para evitar transtornos aos beneficiários, passou a disponibilizar números de celulares com WhatsApp para atendimento temporário.

Com a medida, segurados podem entrar em contato direto com os setores responsáveis para esclarecer dúvidas e solicitar informações. Os atendimentos continuam normalmente por meio dos seguintes contatos:

Gerência de Atendimento ao Segurado – (61) 99153-8940

Coordenação de Atendimento e Cadastro – (61) 99195-0847

Coordenação de Reconhecimento de Direitos – (61) 98312-1021

Coordenação de Gerenciamento do Pagamento de Benefícios – (61) 99247-3015

O Iprev-DF orienta os beneficiários a utilizarem os números acima enquanto o serviço convencional de telefonia passa por manutenção.

Com informações do Iprev-DF