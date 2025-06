IPEDF seleciona pesquisadores para estudo inédito sobre religiões afro-brasileiras no DF

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) lançou a Chamada Pública nº 1/2025 para seleção de pesquisadores interessados em atuar no projeto “Percepções sobre religiões e crenças de matrizes africanas e afro-brasileiras no Distrito Federal”. O edital oferece cinco bolsas, no valor de R$ 4.250 mensais, destinadas a profissionais com título de mestrado e experiência em pesquisas qualitativas.

O projeto tem como objetivo compreender como a violência religiosa e o racismo religioso se manifestam no Distrito Federal, a partir da escuta de praticantes de religiões como umbanda e candomblé, análise de denúncias registradas e entrevistas com gestores públicos que atuam na linha de frente do atendimento a essas vítimas. Também será feito um mapeamento de boas práticas e políticas públicas implementadas em outros estados brasileiros para o enfrentamento dessas violências.

Entre os critérios exigidos, estão a experiência com entrevistas semiestruturadas, transcrição e análise de dados qualitativos. Uma das vagas é destinada a candidatos negros, conforme previsto na instrução normativa do IPEDF.

As inscrições devem ser feitas desta segunda-feira (30) a 7 de julho, por meio de formulário eletrônico disponível no site do IPEDF e envio da documentação exigida para o e-mail selecaoedital01.2025@ipe.df.gov.br. Acesse o edital aqui.

*Com informações do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF)