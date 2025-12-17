IPEDF divulga Boletim Família e Renda nesta quinta (18)

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apresentam, nesta quinta-feira (18), às 10h, o primeiro Boletim Família e Renda. A divulgação ocorre ao vivo no canal do IPEDF no YouTube.

O levantamento reúne dados sobre as condições de vida das famílias do Distrito Federal em 2024. A análise aborda a composição familiar, a renda média, as principais fontes de rendimento e as características das chefias de domicílio, com recorte voltado à realidade socioeconômica local.

A iniciativa busca ampliar o acesso a informações qualificadas para subsidiar políticas públicas e o debate sobre renda e estrutura familiar no DF. O boletim resulta de parceria técnica entre o IPEDF e o Dieese, instituições com atuação reconhecida na produção de estudos estatísticos e socioeconômicos.

Serviço

Apresentação do Boletim Família e Renda

Data: 18/12

Horário: 10h

Transmissão: canal do IPEDF no YouTube

Mais informações: comunicacao@ipe.df.gov.br

Com informações da Agência Brasília