Instituto de Pesquisas Tecnológicas se instala no Biotic e reforça vocação inovadora da capital

A chegada do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) em Brasília será oficializada nesta quinta-feira (5), em evento no Parque Tecnológico de Brasília (Biotic). Referência em ciência e inovação há mais de 125 anos, a iniciativa marca um novo momento para o desenvolvimento tecnológico do DF, reforçando sua inserção na Estratégia Nacional de Inovação e no programa Nova Indústria Brasil (NIB).

A nova base do Instituto será instalada no Biotic, espaço que concentra empresas, startups e centros de pesquisa voltados à tecnologia e à sustentabilidade. “Brasília é madura como cidade, mas ainda pode crescer como polo tecnológico. A presença do IPT vai acelerar as atividades de startups e indústrias da região, fortalecendo o ecossistema local e promovendo soluções para desafios produtivos e ambientais”, avalia Fulvio Vittorino, pesquisador e coordenador da iniciativa.

Expansão estratégica

Com mais de mil colaboradores e uma infraestrutura de 150 mil m² de laboratórios, o IPT tem sede em São Paulo e é considerado uma das mais tradicionais instituições de ciência e tecnologia do país. Sua atuação abrange oito grandes áreas: ensino tecnológico, bionanomanufatura, energia, habitação e edificações, cidades e meio ambiente, tecnologias digitais, metrologia e materiais avançados.

A unidade de Brasília irá concentrar esforços especialmente nas seguintes frentes:

– Tecnologias Digitais, com destaque para inteligência artificial e digitalização do parque industrial;

– Cidades e Meio Ambiente, apoiando setores como construção civil e arborização urbana;

– Metrologia, com impacto direto em áreas essenciais como abastecimento de água e produção industrial.

Segundo o diretor-presidente do IPT, Anderson Correia, a presença no DF é estratégica. “O IPT chega a Brasília para ser um parceiro do desenvolvimento tecnológico e sustentável. Queremos ampliar nossa presença nacional, oferecendo soluções que fortaleçam o setor produtivo local, incentivem políticas públicas inovadoras e impulsionem a indústria brasileira.”

Em 2024, o Instituto movimentou R$ 300 milhões, sendo mais da metade dessa receita advinda de projetos com foco em inovação. Foram mais de 3 mil clientes atendidos, 16 mil documentos técnicos emitidos e 2 mil ensaios e análises realizados.

Para o presidente do BioTIC, Gustavo Dias, a chegada do IPT confirma o papel central do Parque Tecnológico na articulação do ecossistema de inovação do DF. “Receber uma instituição com a história e a competência do IPT é um passo importante para transformar o Distrito Federal em um polo de inovação aplicado. No BioTIC, o IPT encontrará um ambiente propício à pesquisa, à colaboração e à geração de soluções de alto impacto para a sociedade.”

Com programas de inovação aberta, o IPT conecta startups, grandes empresas e centros de pesquisa, além de mapear políticas públicas e linhas de fomento estratégicas. A instalação da iniciativa Brasília aproxima ainda mais o Instituto do centro político do país, ampliando sua capacidade de atuação interinstitucional e de contribuição para políticas públicas nacionais de CT&I.

Evento de lançamento

A cerimônia de lançamento da unidade ocorre nesta quinta-feira (5), das 9h às 16h30, no prédio de Governança do Biotic, com painéis e debates sobre os desafios e oportunidades para o desenvolvimento tecnológico sustentável no DF.

*Com informações da Agência Brasília