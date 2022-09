Instituto Bora Vencer promove aulão neste sábado (3) para vestibulares

Os professores abordarão conteúdos do Enem e do Programa de Avaliação Seriada (PAS)

O Instituto Bora Vencer vai promover um aulão gratuito neste sábado (3) para estudantes do Ensino Médio e Vestibulandos. A atividade será das 14h às 18h na faculdade Anhanguera (Unidade do Taguatinga Shopping). Os professores abordarão conteúdos do Enem e do Programa de Avaliação Seriada (PAS).

Os alunos vão contar com a presença dos melhores professores de Brasília para lecionar as aulas. Entre estes, o professor Matheus (Matemática); o professor Octávio (Geografia); a professora Gabi (Artes); e o professor João (Estratégia).

As aulas são gratuitas e as vagas limitadas. Os interessados devem se inscrever no link.