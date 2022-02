Instituições de ensino são credenciadas para o Bolsa Universitária

O Bolsa Universitária oferece bolsas de estudo financiadas pelo GDF para estudantes sem condições de pagar sua formação nos cursos

O credenciamento de instituições de ensino superior (IES) do Programa Bolsa Universitária, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), está disponível para as universidades e faculdades privadas que tenham interesse em fazer parte do programa.

O Bolsa Universitária tem por finalidade oferecer bolsas de estudo financiadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para estudantes comprovadamente sem condições de pagar sua formação nos cursos e instituições credenciadas pela Secti.

Poderão ser credenciadas instituições privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e que cumpram os critérios definidos pelo edital.

Os estudantes universitários selecionados poderão escolher a IES credenciada mediante conveniência, sempre respeitando o número de vagas disponíveis e as notas obtidas na prova do Enem, que serão usadas para seleção dos interessados nas bolsas a serem concedidas de acordo com critérios classificatórios e eliminatórios.

Em caso de dúvidas, as instituições interessadas poderão solicitar esclarecimentos pelo e-mail: [email protected]

Confira aqui o edital

*Com informações da Agência Brasília