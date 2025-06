Inscrições para cursos técnicos e de qualificação da Educação abrem nesta sexta (20)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) dará início ao processo seletivo de ingresso em cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nas instituições públicas da rede pública de ensino do DF. As oportunidades são para o segundo semestre letivo de 2025 e abrangem cursos técnicos de nível médio, de especialização técnica e de qualificação profissional. Ao todo, mais de sete mil vagas estão disponíveis em 12 instituições educacionais e também no âmbito do Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

As inscrições serão realizadas, exclusivamente pelo site da SEEDF, no período de 20 a 25 de junho, a partir de 0h. O resultado da primeira chamada será divulgado em 11 de julho, a partir das 18h. Os candidatos poderão apresentar recursos no dia 14 de julho, durante o horário de funcionamento das secretarias escolares. Já a listagem de cadastro reserva está prevista para ser publicada em 23 de julho.

Todas as etapas do processo seletivo, desde a inscrição até a matrícula, são gratuitas. O edital reserva 20% das vagas de cada curso para candidatos com deficiência. Caso não sejam preenchidas, serão destinadas aos demais candidatos, conforme a ordem do sorteio eletrônico.

A subsecretária de Educação Básica da SEEDF, Iêdes Braga, destacou a importância da oferta de cursos técnicos para a formação integral dos estudantes. “A educação profissional é uma porta aberta para o mundo do trabalho e uma oportunidade concreta de crescimento pessoal e social para nossos jovens. Queremos que cada estudante encontre, na rede pública, caminhos para transformar seu futuro”, afirma.

Oferta de vagas e instituições participantes

Serão ofertadas 7.033 vagas, distribuídas entre 12 unidades educacionais: Escola Técnica Deputado Juarezão (CEP – ETDJ), Escola Técnica de Ceilândia (CEP – ETC), Escola Técnica do Guará Professora Tereza Ondina Maltese (CEP – ETG), Escola Técnica Leste (CEP – ETL), Escola Técnica de Planaltina (CEP – ETP), Escola de Música de Brasília (CEP – EMB), Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul (Cesas), Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília (Cejaep), Escola de Sabores Oscar (CEP- ESO), Centro Educacional (CED) 02 do Cruzeiro, Escola Técnica de Santa Maria (CEP – ETSM), Escola Técnica de Taguatinga (CEP – ETB).

Já no âmbito do Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), serão oferecidas 155 vagas e serão atendidos, prioritariamente, estudantes regularmente matriculados na 1ª série do ensino médio da rede pública de ensino do DF no turno contrário ao da oferta do curso.

A subsecretária de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, Francis Ferreira, responsável pela oferta educacional, ressalta a importância do planejamento para garantia e expansão para a modalidade. “Ele é realizado semestralmente, sempre buscando o melhor atendimento da população, respeitando todos os normativos da rede pública e ensino e com participação direta de diversos setores, inclusive do Conselho de Educação que realiza a aprovação dos cursos”, comenta.

Sorteio eletrônico e matrícula

A seleção será realizada por sorteio eletrônico, com programação randômica, que garante a transparência do processo. O código-fonte do sistema poderá ser solicitado pelos candidatos após a divulgação dos resultados.

A inscrição da primeira chamada deverá ser realizada entre 14 e 19 de julho de 2025. Os candidatos do cadastro reserva poderão efetivar a matrícula nos dias 24 e 25 de julho. O não comparecimento às aulas por mais de 15 dias letivos, sem justificativa legal, resultará na perda da vaga.

Os interessados devem apresentar documentação completa no ato da matrícula, incluindo declaração de escolaridade, histórico escolar, documentos pessoais, fotos recentes, comprovante de residência e exame que comprove a tipagem sanguínea. Candidatos com deficiência ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA) devem apresentar documentação específica.

Outras informações e detalhes sobre os cursos, requisitos e modalidades estão disponíveis no site da SEEDF.

