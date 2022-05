Inscrições para Casamento Comunitário vão até o dia 12. Aproveite!

Assim como nas outras edições, 30 casais terão a oportunidade de formalizar sua união. No entanto, o número de inscrições poderá chegar a 50

O Casamento Comunitário, programa desenvolvido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), tem data prevista para o dia 19 de junho. A data foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Para participar do evento, as inscrições estão abertas até a próxima quinta-feira (12), realizada de forma presencial. Os casais deverão entregar a documentação no posto do Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto ou na Praça dos Direitos da QNN 13, em Ceilândia Norte.

Assim como nas outras edições, 30 casais terão a oportunidade de formalizar sua união. No entanto, o número de inscrições poderá chegar a 50, obedecendo a critérios de formação de um cadastro reserva, para o caso de desistência ou anulação do processo seletivo de casais inscritos. Além da inscrição, as etapas para o processo seletivo são análise das documentações, participação no encontro preparatório e cerimônia de casamento.

Desde 2020, o programa já promoveu a união de 228 casais do DF. “O Casamento Comunitário é uma política pública de cuidado e fortalecimento da família”, afirma o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana. “Com o apoio de voluntários e parceiros, proporcionamos aos casais a realização de uma cerimônia gratuita e completa, com trajes, decoração, música e outros itens que fazem parte desse momento tão especial”.

O principal objetivo do programa de governo é estimular o direito à convivência familiar e garantir os direitos civis da família, como núcleo social básico de acolhimento, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

Documentos necessários

→ Original da Carteira de Identidade (RG) ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

→ Se a pessoa for solteira, original da Certidão de Nascimento; se divorciada, Certidão de Casamento com averbação do divórcio, formal de partilha contendo a petição inicial, a sentença e o trânsito em julgado e cópia da Certidão de Nascimento ou documento com o nome do cartório de registro de nascimento, número do livro e folhas;

→ Se viúvo, Certidão de Casamento com a pessoa falecida, Certidão de Óbito da pessoa falecida, formal de partilha contendo a petição inicial, a sentença e o trânsito em julgado e cópia da Certidão de Nascimento. Caso a pessoa divorciada ou viúva não tenha promovido a partilha de bens, deverá se casar pelo regime de separação legal de bens, de acordo com o Código Civil;

→ Original do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

→ Comprovante de residência original do último mês de referência no nome do noivo e da noiva, ou declaração de residência de próprio punho;

→ Declaração de Hipossuficiência de Renda, nos moldes do Anexo I do edital;

→ Declaração de Veracidade dos Documentos Registro Digital (Anexo II do edital);

→ As testemunhas deverão apresentar cópia e original de RG, CPF, Certidão de Nascimento (se forem casadas) e Certidão de Casamento com averbação de divórcio (se forem divorciadas). As testemunhas que se farão presentes no cartório não serão as mesmas do dia da cerimônia.

*Com informações da Agência Brasília