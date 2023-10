Inscrições abertas para cursos gratuitos de pós-graduação na área de saúde

Escs abre processos seletivos para especialização em preceptoria de residência em áreas profissionais e em gestão de saúde pública

A Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) está com inscrições abertas para especialização em preceptoria de residência em áreas profissionais, na modalidade uniprofissional e multiprofissional, e em gestão de saúde pública. São dois processos seletivos distintos, com editais específicos que descrevem os pré-requisitos, número de vagas e critérios de seleção.

Os dois cursos são de pós-graduação lato sensu, com o objetivo de aperfeiçoar profissionais que já trabalham na área de saúde; qualificar equipes gestoras e fortalecer o papel de educadores nos cenários de ensino e prática. Com duração de 12 meses e carga horária de 360 horas, as duas especializações são no formato Ensino a Distância (EaD) e divididas em seis módulos cada uma.

A coordenadora dos cursos de pós-graduação lato sensu e extensão da Escs, Vanessa Dalva Guimarães considera “uma grande oportunidade para pessoas que tenham interesse nas áreas de saúde, tendo em vista que os cursos são de ótima qualidade e gratuitos”. Segundo ela, “a procura é grande e as vagas são preenchidas rapidamente”.

Apesar de os cursos serem gratuitos, a desistência ou reprovação implica a exclusão do aluno da pós-graduação, hipótese em que é previsto o ressarcimento ao erário no valor de R$ 10 mil à vista, ou, em caso de servidor, até 12 parcelas de R$ 833.

Gestão em saúde pública

A pós-graduação em gestão de saúde pública foi a primeira especialização implantada pela Escs, em 2020, numa parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Na oportunidade, a turma iniciou com aulas presenciais, mas devido ao avanço da pandemia, sua continuidade e finalização foram de maneira online.

Este ano é a terceira turma disponibilizada, com oferta de 32 vagas, sendo 21 destinadas aos servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), do Governo do Distrito Federal (GDF) e profissionais do Instituto de Gestão Estratégica (Iges), além de três vagas para integrantes da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) e oito para a comunidade em geral.

Para se inscrever, os interessados devem observar as regras do edital, que possui uma lista de documentos a ser apresentada e a elaboração de um memorial descritivo, que é de caráter eliminatório e classificatório. “Esse memorial tem como objetivo avaliar a trajetória do candidato, se ele tem procurado se capacitar na área de gestão e verificar a aptidão dele para a área”, destaca a coordenadora.

As inscrições têm início nesta segunda-feira (23), no site da Fepecs, e encerram nesta terça (24). Quem tiver a inscrição validada receberá a confirmação até o dia 25 de outubro. A convocação para matrícula será em 3 de novembro e a aula magna inaugural no dia 7 do mesmo mês.

Preceptoria de residência em áreas profissionais

A segunda turma da preceptoria de residência em áreas profissionais, na modalidade uniprofissional e multiprofissional, tem como fundamento estabelecer o compromisso de atuação reflexiva junto aos residentes, nos cenários de prática assistenciais. “É também uma forma de qualificar os preceptores na supervisão permanente dos residentes”, conta a coordenadora Vanessa.

Com oportunidade de 48 vagas, sendo 44 para profissionais vinculados à SES, os interessados devem se atentar às exigências do edital, que, além de análise documental e memorial descritivo, determina que o candidato tenha uma declaração da chefia imediata confirmando que ele desempenha ou tem interesse em atividades ligadas à residência em áreas profissionais.

A especialização é voltada para preceptores, supervisores e coordenadores de programas de residência médica, além de servidores da SES e membros da comunidade em geral que tenham interesse em ensino, pesquisa e gestão de residências médicas. Atualmente, o Distrito Federal conta com cinco hospitais ensino e em dez existe o programa de residência.

“A função do preceptor é ser o profissional de saúde educador que promove o elo de ligação entre o serviço e o ensino. Como estão junto dos residentes no cenário de ensino, supervisionando as atividades práticas e teóricas, precisam aprimorar sua formação e a especialização traz esta oportunidade”, explica Vanessa.

As inscrições devem ser feitas no site da Fepecs nestas segunda (23) e terça (24). A confirmação da inscrição será feita na quarta (25). Já a matrícula e aula inaugural estão previstas para os dias 3 e 6 de novembro, respectivamente.

Com informações da Agência Brasília