Inscrições abertas para a Semana de Controle da CGDF

As inscrições para a Semana de Controle da CGDF, evento anual da Controladoria-Geral do DF, estão abertas. A programação inclui palestras e oficinas voltadas para o controle interno e temas transversais. Este ano, o evento focará na sustentabilidade e nos princípios ESG, no enfrentamento à corrupção por meio da governança e no cidadão como centro de cada ação e projeto realizado pelo governo.

A Semana será entre os dias 16 e 21 de junho, na Egov e na TV Controladoria DF (YouTube). Clique neste link para se inscrever.

O pontapé inicial do evento se dará no dia 16 de junho, a partir das 8h, no Estacionamento 13 do Parque da Cidade, com o evento Mova, inove e transforme: 1ª caminhada pró-controle da Controladoria-Geral do DF. Podem participar servidores públicos, familiares e a comunidade em geral. O ciclo de palestras e oficinas começa no dia 17, com temas como sustentabilidade, princípios ESG, governança pública, relacionamento com o cidadão, governança de serviços e experiência do usuário. Além disso, haverá oficinas práticas com ferramentas que auxiliam o dia a dia dos servidores, como uso do ChatGPT, Office 365, design de informação e governança de serviços.

É importante destacar que a inscrição nas oficinas será certificada pela Egov. Caso haja desistência, é preciso informar até 72 horas antes. A semana encerra com o Controlcast, o podcast da Controladoria-Geral do DF, ao vivo na sexta-feira (21), sobre Insights comportamentais para solução de políticas públicas, com Marizaura Camões. Apenas as oficinas não serão transmitidas, as demais atividades serão disponibilizadas na TV Controladoria DF no YouTube e ocorrerão presencialmente na Egov (Escola de Governo do DF).

Sobre a semana

A Semana de Controle da CGDF é voltada para servidores públicos das Controladorias do país e de órgãos públicos distritais e federais, especialmente para aqueles que atuam em Unidades de Controle Interno (UCIs), Unidades de Auditoria Interna (UAIs), controladorias setoriais, equipes da transparência e correição, ouvidores e equipes de ouvidoria dos órgãos, além de profissionais lotados nas unidades de auditoria. Na esfera federal, a Semana de Controle é para os servidores que atuam nas controladorias da União, estados e municípios, Tribunais de Contas e para estudantes universitários.

Confira a programação completa

– 16/6

8h às 11h – Mova, inove e transforme: 1ª caminhada pró-controle da Controladoria-Geral do DF, no Parque da Cidade, Estacionamento 13.

– 17/6

13h – Credenciamento

14h às 15h – Abertura oficial com posse da CGDF na presidência da Rede de Controle

15h às 15h45 – Palestra Corrupção não é esquema. É sistema, com Sérgio Bruno Cabral Fernandes, promotor de Justiça do MPDFT

15h45 às 16h15 – Intervalo

16h15 às 17h – Palestra A ESG no cenário do controle e da governança pública, com Pedro Cavalcante, assessor de Relações Institucionais da Presidência do Ipea

17h às 17h45 – Palestra Como a Governança pode ajudar a atender melhor o cidadão de hoje?, com Daniel Catelli, procurador federal

– 18/6

14h às 14h30 – Credenciamento

14h30 às 18h – Oficina presencial Experiência do usuário e governança de serviços, com Maria Fernanda Cortes de Oliveira, ouvidora-geral do DF; e Cecília Fonseca, subcontroladora de Governança e Compliance da CGDF

14h30 às 18h – Oficina online ChatGPT e Office 365: Ferramentas que vão te ajudar no dia a dia, com Luciano Helou e Vladimir Wuerges, assessores da Subcontroladoria de Tecnologia da Informação e Comunicação; e Bruno Siqueira Silveira, representante da Brasoftware

– 19/6

13h – Credenciamento

14h às 15h – Palestra Agenda do Brasil no âmbito do G20 para o combate à corrupção e promoção da integridade, com Marcelo Pontes, secretário de Integridade Privada da CGU

15h10 às 16h10 – Palestra Quais os benefícios da governança de dados?, com Daniela Nunes de Menezes, coordenadora-geral de Governança de Dados – SGD/ MGI

16h15 às 16h30 – Intervalo

16h40 às 17h40 – Palestra Aplicar o controle interno é mais fácil do que você imagina, com Marcelo Maciel e Liane Angoti, auditores da CGDF

– 20/6

14h às 14h30 – Credenciamento

14h30 às 18h – Oficina presencial Experiência do usuário e governança de serviços, com Maria Fernanda Cortes de Oliveira, ouvidora-geral do GDF; e Cecília Fonseca, subcontroladora de Governança e Compliance da CGDF

14h30 às 17h30 – Oficina online Design de informação: Como fazer documentos atrativos e fáceis de entender, com Erik Nybo, da BITS Academy

– 21/6

10h às 11h – ControlCast ao vivo com Marizaura Camões, coordenadora de Inovação e Ciências Comportamentais do MGI, sobre o tema Insights comportamentais para solução de problemas públicos. Entrevistadora: Lanier Rosa, ao vivo na TV Controladoria DF (YouTube).

*Com informações da Agência Brasília