Inscrições abertas para a Experiência Hackacity Guará 2024

Nos dias 20 e 21 de julho de 2024, a Escola Técnica do Guará será palco da Experiência Hackacity Guará, um evento gratuito e aberto ao público que reunirá especialistas, startups e representantes de iniciativas públicas e privadas para discutir e desenvolver soluções voltadas para a humanização, inclusão, segurança e sustentabilidade da cidade do Guará e seus habitantes.

Um dos destaques do evento será a apresentação dos resultados da Incubadora Hackacity Guará, que apoia empreendedores e desenvolvedores na criação de projetos que melhorem a qualidade de vida dos moradores da região administrativa. Durante os dois dias de evento, os participantes poderão assistir a palestras, participar de debates e se envolver em oficinas e painéis.

Organizado pelo Codese-DF e apoiado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, pela Administração do Guará e pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, o evento está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 e a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes.

A diretora-presidente do Instituto Multiplicidades, Cristiane Pereira, 50 anos, é gestora do Hackacity Guará e participou pessoalmente da elaboração da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Dessa forma, surgiu a ideia de criar a incubadora de projetos no Guará. “Realizando algumas pesquisas em resultados de editais de fomento, verifiquei que o Guará é uma região administrativa com muitas pessoas envolvidas no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, percebemos que o incentivo à criação de novos projetos e startups poderia ser um dispositivo de implementação da carta, principalmente no que se refere a ser uma região ‘Economicamente Fértil’”, destaca.

Ela conta ao Jornal de Brasília que, na incubadora, eles acompanham os projetos e startups inscritas no programa, oferecendo aulas de capacitação e acesso a mentorias com empresários, jornalistas e outros profissionais que entendem o segmento de mercado daquele empreendedor para troca de experiências. “Damos visibilidade aos projetos e startups, realizando matérias e levando-os para entrevistas em jornais, podcasts e blogs. Além disso, fornecemos os resultados do acompanhamento desses projetos para a SECTIDF e MCTI, que podem se interessar por incentivar de outras maneiras”, explica.

O “Hackathon” fará parte da Experiência Hackacity Guará 2024, onde inventores, programadores e desenvolvedores irão se desafiar positivamente em equipes para encontrar soluções de incentivo ao consumo local e otimizar a gestão do lixo doméstico e entulho.

As inscrições para o Hackathon estão abertas até 20 de julho de 2024 e podem ser feitas no site oficial do evento. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados, independentemente do nível de experiência ou formação acadêmica. As vagas são limitadas a 13 equipes ou 50 pessoas, e a confirmação da participação será feita por ordem de inscrição.