Innova Summit 2025 reúne 50 mil pessoas e movimenta negócios em Brasília

O Innova Summit 2025 chegou ao fim nesta quinta-feira (26), consolidando-se como o maior evento gratuito de inovação do Brasil, com a presença de mais de 50 mil visitantes durante os três dias de programação no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. A edição deste ano reuniu startups, investidores, especialistas e empreendedores em um ambiente voltado à tecnologia, impacto social e novas economias.

Organizado com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF e da FAPDF, o evento contou com a participação de mais de 200 startups e empreendedores, além de entidades como SLU, Sebrae, Sinfor, Sindesei, Sindivarejista e patrocínio do BRB. O evento se consolidou como plataforma estratégica para geração de negócios e fortalecimento do ecossistema de inovação brasileiro.

A programação incluiu painéis temáticos, exposições e rodadas de negócio com temas como inteligência artificial, sustentabilidade, criptoativos, empreendedorismo feminino e games. O espaço Innova Mulher se destacou com mais de 50 expositoras, promovendo conexões e oportunidades de impacto.

Um dos momentos mais aguardados foi o painel com a empresária Janete Vaz, cofundadora do Laboratório Sabin, que abordou liderança feminina e inovação com propósito. No mesmo dia, o empresário Caito Maia, fundador da Chilli Beans, encerrou sua palestra com uma provocação: “A marca tem que ter alma, e isso não se aprende em planilha, se vive”.

Outro destaque foi o painel sobre inteligência artificial generativa, que reuniu especialistas para debater aplicações práticas e dilemas éticos da tecnologia — tema que tem ganhado cada vez mais relevância no cenário global.

Na área de games, o Innova recebeu a final da GameJamPlus, maior maratona de desenvolvimento de jogos com foco em negócios do mundo. Pela primeira vez realizada em Brasília, a competição contou com participantes de mais de 20 países, e gerou negociações relevantes: estúdios fecharam contratos de até US$ 150 mil com publishers internacionais, além de outras propostas em andamento.

A coordenadora da área de games, Juliana Brito, destacou os impactos concretos. “Durante o evento, vimos estúdios assinando contratos, recebendo propostas internacionais e avançando em rodadas de negócios. É um marco para o setor”, afirmou.

O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, elogiou a capacidade do evento em conectar o setor varejista com novas gerações. “O comércio é uma das principais portas de entrada no mercado de trabalho, e estar no Innova é essencial para pensar o futuro.”

O organizador do evento, Eduardo Moreira, celebrou os resultados: “Palestras lotadas, negócios fechados, conexões reais. O Brasil mostrou que quer — e pode — inovar. Esse evento é um divisor de águas para Brasília e para o ecossistema nacional de inovação”.

*Informações da Agência Brasília