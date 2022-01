Início de 2022 possui grandes oportunidades para concursos públicos no DF

Com a aprovação do planejamento de gastos do GDF, 5,5 mil vagas imediatas e 10,2 mil para cadastros reservas devem ser ofertadas neste ano

Por: Gabriel de Sousa

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 abre caminho para uma sequência de concursos públicos que devem ser realizados na esfera pública do DF. Segundo o secretário de Economia, Itamar Feitosa, 28 concursos públicos já estão autorizados. Com a aprovação do planejamento de gastos do Governo do Distrito Federal (GDF), 5,5 mil vagas imediatas e 10,2 mil para cadastros reservas devem ser ofertadas neste ano.

Os concursos públicos do Governo do Distrito Federal que já estão autorizados, e que podem sair em breve são o da Secretaria de Saúde (SES/DF); Secretaria de Saúde; Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF); Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Secretaria de Obras e Infraestrutura (SO/DF); Secretaria do Meio Ambiente (SEMA/DF); Vigilância Sanitária; Polícia Civil do Distrito Federal; Departamento de Trânsito (Detran/DF); Serviço de Limpeza Urbana (SLU/DF); Procon/DF; DF Legal; Fundação Universidade Aberta e o da EMATER/DF.

Além destes, há a possibilidade da realização do concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), para professores efetivos da Secretaria de Educação, da Polícia Penal e da Secretaria de Trabalho do Distrito Federal (SETRAB/DF), ainda neste ano de 2022. Grande parte destes processos seletivos, estavam impedidos de serem realizados por conta da pandemia de covid-19. Graças ao grande número de vacinações na capital federal, eles puderam ser reativados recentemente.

Especialistas ficam animados com seleções na capital federal

Segundo o coordenador do Direção Concursos, Arthur Lima, o concurso público mais aguardado do ano é o do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que oferecerá 95 vagas e deve ter o edital publicado até o mês que vem. “O TJDFT é um tribunal que vai oferecer oportunidades para candidatos de nível médio e superior, e abrange praticamente todos os públicos. As remunerações são muito interessantes, e o poder judiciário oferece benefícios muito atrativos, como além das férias normais, o recesso do judiciário no final do ano”, afirma. Os salários iniciais dos selecionados deverão ser maiores de R$ 13 mil.

De acordo com ele, o alto número de oportunidades alimenta a fama da capital federal de ser um local de sucesso para quem deseja virar um funcionário concursado.“O Distrito Federal sempre se destacou por ter muitas oportunidades de concursos públicos. Não é atoa que aqui em Brasília, todo mundo conhece um concurseiro, é um concurseiro, ou já trabalhou em um órgão público”, diz Lima.

Arthur explica que durante os últimos anos, cada vez mais participantes tentam ingressar nos órgãos públicos, devido a maior facilidade de se obter informações sobre os certames. “Os concursos estão aumentando o número de candidatos inscritos, e esses candidatos têm se preparado cada vez melhor porque hoje em dia, mais e mais pessoas têm acesso à informação”, observa o diretor.

Além de investimento em um material de qualidade para uma boa rotina de preparação, o diretor do Direção Concursos observa que a procura de uma informação eficiente é o passo inicial para a tão sonhada vaga nos órgão públicos do Distrito Federal. “A primeira coisa que o concurseiro precisa fazer é buscar conhecer as oportunidades de concurso, analisar bem essas oportunidades para direcionar os estudos para o concurso mais adequado para aquela pessoa, para o momento que aquela pessoa está vivendo.”, conclui.

Concursos com inscrições já abertas oferecem remunerações de até R$ 27 mil

O ano de 2022 começou com grandes expectativas para aqueles que desejam prestar concursos públicos para cargos no Distrito Federal. Após dois anos de pandemia, os processos seletivos que foram interrompidos por conta do avanço do coronavírus voltaram a ser retomados.

Uma das seleções que serão realizadas neste ano, é o esperado concurso da Advocacia Geral da União (AGU), que terá oportunidades abertas para cargos que possuem remunerações que chegam a até R$ 27,3 mil. O certame oferecerá 300 vagas para procuradores e advogados, e está em processo de seleção da banca organizadora.

Já para aqueles que desejam iniciar o ano de 2022 se inscrevendo em concursos públicos de grande prestígio na capital federal, a Rede Sarah está selecionando sete pessoas para preencher vagas de técnicos de saúde.

As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira (10), e ficarão disponíveis até a sexta-feira (14), tendo uma taxa de R$ 90. O salário inicial para a função é de R$ 5.719,90, em uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. A contratação, segundo o edital, será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).