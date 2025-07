Incêndio em residência mobiliza bombeiros e assusta moradores em Planaltina

Um incêndio em uma casa na Vila Buritis, em Planaltina, mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na tarde desta quinta-feira (3), por volta das 16h. A ocorrência foi registrada na quadra 06, conjunto F.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com intensa fumaça saindo de uma residência situada em um lote com outras edificações. As equipes rapidamente iniciaram o combate às chamas, conseguindo conter o fogo antes que se espalhasse para imóveis vizinhos.

Além do rescaldo, os militares utilizaram ventilação tática para dissipar a fumaça mais rapidamente. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar o ocorrido.

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.