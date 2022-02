Incêndio destrói interior de padaria em Santa Maria

Foi verificado que grande parte do mobiliário da loja foi danificado pelo fogo e os efeitos do calor (freezers, prateleiras, balcões expositores, balança, Televisão e produtos). Não houve vítimas

Uma panificadora pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (9), na quadra 209, em Santa Maria. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a essa ocorrência com o emprego de três viaturas e 15 militares.

Chegando ao local, a equipe de socorro constatou que o estabelecimento estava com as portas fechadas. A equipe conseguiu entrar e rapidamente conseguiram cessar o incêndio, impedindo o alastramento para as lojas vizinhas e o andar superior da edificação.

Foi verificado que grande parte do mobiliário da loja foi danificado pelo fogo e os efeitos do calor (freezers, prateleiras, balcões expositores, balança, Televisão e produtos). Não houve vítimas.