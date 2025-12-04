Menu
Brasília
Incêndio destrói habitação de madeira em Planaltina e mobiliza Corpo de Bombeiros

ocorrência gerou intensa fumaça e exigiu resposta rápida de duas viaturas na noite desta quinta-feira

Redação Jornal de Brasília

04/12/2025 22h15

whatsapp image 2025 12 04 at 21.36.24

Divulgação CBMDF

O início da noite em Planaltina ganhou contornos de tensão quando, às 20h42 desta quinta-feira (4), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para controlar um incêndio em uma pequena edificação no setor habitacional Nossa Senhora de Fátima. A mobilização, embora rápida, trouxe apreensão aos moradores da quadra 42, que observaram a intensa fumaça tomar o entorno enquanto aguardavam a chegada das equipes.

whatsapp image 2025 12 04 at 21.36.24(1)
Divulgação CBMDF

De acordo com os bombeiros, duas viaturas foram enviadas imediatamente ao local. Quando as equipes chegaram, encontraram uma estrutura de madeira totalmente tomada pelas chamas, o que aumentou o risco de propagação do fogo para imóveis próximos. Ainda assim, o chefe da guarnição realizou a avaliação inicial, determinou o isolamento da área e orientou o posicionamento dos veículos de combate para conter o incêndio com máxima eficiência.

Apesar do impacto visual causado pela fumaça, que podia ser vista à distância, o trabalho coordenado permitiu que o fogo fosse controlado pouco depois da chegada das equipes. O Corpo de Bombeiros informou que o procedimento seguiu os protocolos de segurança, com o isolamento do local para evitar que curiosos se aproximassem da área de risco.

