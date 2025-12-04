Incêndio destrói habitação de madeira em Planaltina e mobiliza Corpo de Bombeiros

O início da noite em Planaltina ganhou contornos de tensão quando, às 20h42 desta quinta-feira (4), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para controlar um incêndio em uma pequena edificação no setor habitacional Nossa Senhora de Fátima. A mobilização, embora rápida, trouxe apreensão aos moradores da quadra 42, que observaram a intensa fumaça tomar o entorno enquanto aguardavam a chegada das equipes.

Divulgação CBMDF

De acordo com os bombeiros, duas viaturas foram enviadas imediatamente ao local. Quando as equipes chegaram, encontraram uma estrutura de madeira totalmente tomada pelas chamas, o que aumentou o risco de propagação do fogo para imóveis próximos. Ainda assim, o chefe da guarnição realizou a avaliação inicial, determinou o isolamento da área e orientou o posicionamento dos veículos de combate para conter o incêndio com máxima eficiência.

Apesar do impacto visual causado pela fumaça, que podia ser vista à distância, o trabalho coordenado permitiu que o fogo fosse controlado pouco depois da chegada das equipes. O Corpo de Bombeiros informou que o procedimento seguiu os protocolos de segurança, com o isolamento do local para evitar que curiosos se aproximassem da área de risco.