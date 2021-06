Incêndio destrói casa no Recanto das Emas

Havia muito material acumulado e o incêndio atingiu toda a residência que era composta por dois cômodos. A casa era ocupada por três moradores que não se feriram

Na madrugada desta terça-feira (15), um incêndio destruiu uma residência na Quadra 601 Conjunto 11, no Recanto das Emas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e ninguém se feriu.

No local, as equipes encontraram o incêndio já generalizado com chamas altas. O combate inicialmente foi feito com uso de água e posteriormente com espuma, em duas frentes, evitando que o incêndio atingisse outras residências.

Havia muito material acumulado e o incêndio atingiu toda a residência que era composta por dois cômodos. A casa era ocupada por três moradores que não se feriram.

Os moradores não souberam informar o que teria acontecido para dar inicio ao incêndio. A Perícia de Incêndio foi acionada para o local.

Com informações do CBMDF