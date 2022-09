Incêndio continua no Parque Nacional de Brasília

“Ontem, houve chuva na área do PNB, mas de pouca intensidade, assim, com pouca efetividade nos focos de incêndio”.

O incêndio que já queimou cerca de 10% da área do Parque Nacional de Brasília continua. No entanto, segundo uma nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a intensidade do fogo está menor.

“Neste momento, a corporação conta com a presença de 07 viaturas e, aproximadamente, 45 militares no local. O incêndio está sob controle, porem não debelado”, afirma a nota.

A chuva de ontem, segundo a corporação, ajudou pouco. “Ontem, houve chuva na área do PNB, mas de pouca intensidade, assim, com pouca efetividade nos focos de incêndio”.

O primeiro incêndio no Parque Nacional de Brasília, registrado no dia 5, queimou 3.855,32ha da reserva. Na segunda-feira (12/9), o segundo foco destruiu 237,43ha.

De acordo com os militares, a área é de mata de galeria, cuja característica é ser muito fechada e com muita carga de material orgânico. Além disso, o calor, o tempo seco e os ventos fortes contribuem para a rápida propagação do incêndio.