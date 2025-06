Incêndio atinge residência no Guará II e animais são resgatados pelo Corpo de Bombeiros

Na tarde desta quarta-feira (25), por volta das 17h48, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a um incêndio residencial na Área Especial 2 Lote A/B, região do Guará II. A ocorrência mobilizou três viaturas e resultou no controle rápido das chamas, além do resgate de dois cachorros e um gato que estavam dentro do imóvel.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a casa tomada por fumaça densa e com chamas visíveis. O fogo atingia a cozinha, um dos quartos e a sala. Com um ataque de combate direto e eficiente, os bombeiros conseguiram confinar e extinguir o incêndio antes que ele se propagasse para outras residências vizinhas.

Apesar da intensidade do fogo, não houve registro de vítimas humanas. Os animais resgatados foram retirados com segurança durante a operação.

Após o controle das chamas, a perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incidente, ainda desconhecidas até o momento. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi solicitada para comparecer ao local.

A residência ficou sob responsabilidade de um conhecido dos proprietários.