Incêndio atinge loja na Asa Norte e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma loja térrea localizada na Quadra Comercial da 308, Bloco B, na Asa Norte, em Brasília, na noite desta terça-feira (10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 21h29 e mobilizou três viaturas para atender à ocorrência.

Ao chegarem ao local, os militares identificaram intensa fumaça saindo do interior do estabelecimento, situado no térreo de um prédio comercial de três pavimentos. As equipes de socorro atuaram rapidamente com linhas de mangueiras para combater as chamas, conseguindo extinguir o fogo de forma eficaz.

Durante a operação, as guarnições também realizaram buscas na edificação, mas não encontraram vítimas. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas até o momento.

Após a contenção do fogo, o imóvel foi entregue à proprietária, que assumiu a responsabilidade pelo local.