Incêndio atinge banca de verduras na Feira Permanente da Ceilândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, às 9h46 desta segunda-feira (15), uma ocorrência de incêndio na Feira Permanente da Ceilândia, na QNN 37.

Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com grande quantidade de fumaça e chamas que consumiam parte do forro de PVC de uma banca de verduras. De imediato, os militares montaram linhas de mangueiras e realizaram ataque direto ao fogo, conseguindo extinguir o incêndio rapidamente e evitar que as chamas se propagassem para bancas vizinhas.

Não houve registro de vítimas. A perícia do CBMDF foi acionada para apurar as circunstâncias do ocorrido. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.