ILab‑Segurança 2025 destaca inovações e fortalece articulação nacional pela segurança pública

Nesta quinta-feira (3), a I Conferência Nacional iLab‑Segurança 2025, realizada no Centro de Eventos Brasil XXI, foi finalizada. Autoridades dos três Poderes e representantes da sociedade civil se reuniram ao longo de três dias. A conferência contou, ainda, com painéis, oficinas e a Expo iLab – feira de soluções tecnológicas com aplicações práticas em segurança.

A programação contou com uma extensa grade de atividades, com destaque para os painéis sobre tecnologia, sistema penitenciário, fundos de financiamento, gestão e segurança nos aeroportos.

“O painel foi uma oportunidade valiosa para reunir representantes das polícias Civil e Militar e promover um debate técnico sobre temas estruturantes, como os projetos legislativos em tramitação, a PEC da Segurança e a própria percepção de segurança da população. Foi um diálogo produtivo, que permitiu dar voz também aos profissionais que estão na linha de frente, enfrentando os desafios diários da segurança pública, o que é essencial para a construção de soluções eficazes”, afirmou Thiago Costa, moderador do painel Segurança Pública pela Perspectiva Institucional Costa e secretário executivo do Consesp.

O painel Gestão em Segurança Pública teve como moderador o secretário-executivo de Gestão Integrada da SSP-DF, Bilmar Angelis. “O painel reuniu profissionais da segurança pública e especialistas da área acadêmica para discutir o papel da tecnologia da informação e da integração de dados. Tivemos a oportunidade de apresentar os projetos do Ecossistema de Inovação e Tecnologia da secretaria como ferramentas de suporte à execução do Programa Segurança Integral. Foi uma troca extremamente rica, que certamente contribuirá para o nosso planejamento e para a qualificação da gestão estratégica da segurança pública”, destacou.

Paralelo à programação, foi realizada a 95ª reunião ordinária do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública (Consesp). Com secretários de segurança de todo o país reunidos, foi aprovada, por unanimidade, a proposta que reúne nove anteprojetos estruturantes, que abordam desde governança e financiamento da segurança até novas tipificações criminais e modernização do processo penal. O conteúdo será entregue aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e a outras autoridades.

“Foram três dias de muito aprendizado, articulação técnica e construção de propostas concretas para o futuro da segurança pública. O iLab mostrou que é possível unir inovação, estratégia e cooperação federativa em torno de um objetivo comum: aumentar a segurança e fortalecer as instituições. Sediar a conferência foi uma forma de reafirmar o protagonismo do DF na construção de políticas públicas duradouras e consistentes”, avaliou o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. “Além disso, durante o evento, conseguimos aprovar propostas legislativas de forma unânime, com secretários de diferentes governos, mas todos unidos por uma pauta técnica, republicana e responsável”, completou Avelar.

*Informações da Agência Brasília