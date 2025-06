Igrejinha da 308 Sul celebra 67 anos neste sábado (28)

A Igreja Nossa Senhora de Fátima, carinhosamente chamada de Igrejinha da 307/308 Sul, celebra neste sábado (28) seus 67 anos de história. Primeiro templo católico em alvenaria erguido em Brasília, o local se consolidou como um dos marcos históricos, arquitetônicos e culturais mais importantes da capital federal.

A programação comemorativa inclui missas ao longo do dia, nos horários de 7h, 11h, 15h — acompanhada do Terço da Misericórdia — e 18h30. Do lado de fora, barracas com comidas típicas de festas juninas e música prometem animar fiéis e visitantes.

Projetada por Oscar Niemeyer e com estrutura de Joaquim Cardozo, a Igrejinha foi construída em tempo recorde de 100 dias, como forma de cumprir uma promessa feita pela então primeira-dama Sarah Kubitschek, em agradecimento pela cura de sua filha Márcia, que enfrentava problemas na coluna. A obra é um símbolo da fé que antecedeu a própria fundação da cidade.

O templo se destaca por sua arquitetura modernista e simbólica. Três pilares sustentam uma laje triangular inclinada que remete ao chapéu das freiras vicentinas. Os azulejos figurativos de Athos Bulcão, únicos nesse estilo em Brasília, e as pinturas que marcaram sua trajetória — como os afrescos originais de Alfredo Volpi e a obra contemporânea de Francisco Galeno — completam a singularidade do espaço.

Desde 2007, a Igrejinha é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O primeiro pároco do templo foi Frei Demétrio de Encantado, conhecido como “o candango de Fátima”, que antes da inauguração atendia a comunidade em um barraco de madeira. A Igreja também foi a sede inicial da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, hoje localizada na 906 Sul.

Para o secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo, o aniversário da Igrejinha reforça sua relevância simbólica e cultural:

“A Igrejinha Nossa Senhora de Fátima merece essa festa, é um patrimônio vivo da história de Brasília, que une fé, cultura e arquitetura. Ela foi construída antes mesmo da cidade, em sinal de pura gratidão, e um símbolo de beleza e equilíbrio. Por isso, ela atrai não só os fiéis, mas também grupos de arquitetos e estudantes que vêm conhecer de perto a genialidade de Niemeyer e o modernismo brasileiro.”

Recentemente, a Secretaria de Turismo apoiou a visita de 65 arquitetos do American Institute of Architects (AIA) à capital, durante o lançamento da Brasília Design Week (BDW), em novembro passado. A Igrejinha foi um dos locais de destaque da programação, que envolveu contemplações arquitetônicas, aulas e debates em espaços emblemáticos da cidade.

Segundo Cristiano Araújo, esse tipo de ação fortalece o turismo cultural e religioso no Distrito Federal:

“A Igrejinha desperta grande admiração e curiosidade nesses visitantes e profissionais, que reconhecem a sua importância para a arquitetura moderna brasileira.”

Aos 67 anos, a Igrejinha permanece como ponto de encontro entre fé, arte e história — um símbolo que representa não apenas uma promessa cumprida, mas o espírito que ajudou a erguer a própria Brasília.

Com informações da Setur-DF