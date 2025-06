IgesDF prorroga inscrições para cadastro de médico pediatra com salário de R$ 17 mil

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) prorrogou até a próxima segunda-feira (30) o prazo para inscrições no processo seletivo de cadastro reserva para médico pediatra. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site oficial do instituto.

A vaga prevê carga horária mínima de 24 horas semanais e oferece remuneração bruta aproximada de R$ 17 mil. Entre os benefícios estão auxílio transporte, alimentação (dependendo da jornada e unidade), clube de benefícios, abono semestral e folga no dia do aniversário.

Para concorrer, é necessário possuir diploma de medicina, título de especialista ou residência médica em pediatria com Registro de Qualificação de Especialista (RQE), além de registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM). Também é exigida experiência mínima de seis meses em atendimento pediátrico de urgência e emergência.

Como diferencial, o IgesDF valoriza candidatos com curso PALS (Pediatric Advanced Life Support), certificado e conhecimentos em Sistema de Gestão e prontuário eletrônico.

O instituto reforça que o objetivo do processo seletivo é ampliar o banco de profissionais qualificados e, assim, fortalecer o atendimento prestado à população do Distrito Federal.