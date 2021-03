Iges-DF tem em estoque mais de 575 mil máscaras e luvas

Equipamentos reforçam proteção dos profissionais de saúde diante da nova onda da pandemia do coronavírus

Com o aumento de pessoas infectadas pelo coronavírus no Distrito Federal — 1.520 novos casos somente nas últimas 24 horas —, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF) reforçou o abastecimento de luvas, máscaras e outros equipamentos de proteção individual (EPIs) para serem usados pelos profissionais de saúde.

Segundo balanço desta quinta-feira (4), há 575.666 itens estocados na Central de Armazenamento para atender o Hospital de Base, o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e as seis unidades de pronto atendimento (UPAs).

“Nós estamos garantindo que todas as unidades do Iges estejam com os estoques de EPIs em dia”, afirma o superintendente adjunto de Insumos e Logística do instituto, Thiago Teixeira Gomes. “Temos nos atentado para a reposição diária desses equipamentos, que são imprescindíveis aos nossos profissionais de saúde, principalmente neste momento tão crucial da pandemia”, destaca.

Detalhamento do estoque

O balanço da Superintendência de Insumos e Logística (Silog) aponta que há 38,8 mil máscaras cirúrgicas descartáveis; 25,5 mil máscaras de proteção respiratória PFF2; e 397,7 mil luvas de procedimento não estéril de látex.

A lista de itens também inclui:

• 5,2 mil unidades de álcool gel 70% frasco;

• 4,4 mil unidades de 1 litro de álcool 70%;

• 5,2 mil acessórios de proteção facial descartável;

• 125 aventais de procedimento não estéril;

• 16,9 mil capotes laminados impermeáveis;

• 2,6 mil gorros descartáveis de 30g;

• 577 óculos de biossegurança;

• 75,1 mil turbantes cirúrgicos de 30g; e

• 3,2 mil unidades de macacões protetores.

Atendimento de pacientes com covid

Atualmente, o Hospital de Base conta com 20 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para covid-19. Já no Hospital de Santa Maria há 10 leitos com respiradores e monitores cardíacos no pronto-socorro exclusivo para pacientes com coronavírus. Nas seis UPAs, os pacientes que chegam com suspeita de covid-19 são atendidos e, em casos graves, encaminhados para hospitais da rede pública.

Segundo levantamento feito pelas oito unidades administradas pelo Iges, 91.123 pessoas diagnosticadas ou com suspeita de covid-19 foram atendidas entre março de 2020 e janeiro de 2021.

Desse total, 63.988 pessoas foram medicadas nas seis UPAs, 26.534 no HRSM e 607 na UTI Covid-19 do Hospital de Base, que recebeu apenas pacientes com enfermidades de maior complexidade, como câncer.