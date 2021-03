Iges-DF oferece suporte emocional a colaboradores

Programa Qualidade de Vida no Trabalho já atendeu 3 mil profissionais em um ano e dois meses de funcionamento

O Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, desenvolvido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) já auxiliou mais de 3 mil colaboradores. A ação oferece suporte emocional e de bem-estar por meio de serviços de psicologia, acupuntura, hipnoterapia, nutrição, meditação, reik e fisioterapia. A iniciativa teve início em janeiro de 2020, apenas dois meses antes dos primeiros casos de coronavírus no DF. do

“O programa nasceu por entendermos a necessidade do acolhimento aos nossos heróis da saúde”, diz Caio Oliveira Martines, gerente de Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho do Iges-DF. “E, depois que a pandemia nos alcançou, mostrou-se ainda mais fundamental.”

Coordenado pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), o acompanhamento é oferecido nas oito unidades de saúde do Iges — no Hospital de Base (HB), no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e nas seis unidades de pronto atendimento (UPAs) —, na unidade administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e na sede do instituto, na Asa Norte.

Atualmente, é possível agendar atendimentos de acupuntura, auriculoterapia e hipnoterapia, além das sessões de meditação e reiki que são disponibilizadas nas unidades. Já os serviços de psicologia e nutrição foram suspensos em fevereiro, mas serão retomados em breve, após a contratação de novos profissionais pelo instituto. “O processo seletivo está em andamento, na fase de entrevistas individuais”, informa Caio Oliveira.

Ficar bem para cuidar do outro

A técnica de enfermagem Lorrany Siqueira, 26 anos, foi atendida pelo programa no início da pandemia da covid-19. “Assim como muitos colegas de profissão, eu estava tomada pelo medo, com o emocional bastante abalado.” Após sessões com psicólogos do Iges, a colaboradora conseguiu se reestruturar. “Voltei a trabalhar motivada e recomendei o serviço aos meus parceiros de área”, conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lorrany ressalta que só é possível oferecer um atendimento de qualidade ao paciente se o profissional estiver bem consigo mesmo. “Essa iniciativa do Iges mostra que a instituição não está pensando somente nos pacientes, mas também nos trabalhadores”, parabenizou.

Programa Qualidade de Vida no Trabalho



O agendamento deve ser feito pelo e-mail [email protected] E mais informações podem ser obtidas pelo telefone (61) 3550-8855.



As informações são da Agência Brasília