Idoso é atropelado por motocicleta na QNN 37 e levado ao hospital em estado estável

O início da noite desta sexta 8 foi marcado por tensão na QNN 37, Conjunto D, nas proximidades da Feira Permanente, onde um idoso de 78 anos foi atropelado por uma motocicleta Honda CG 160 Fan vermelha. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado às 17h32 e enviou duas viaturas para atender a ocorrência, que rapidamente chamou a atenção de moradores e comerciantes da região.

Quando chegaram ao local, os militares encontraram a vítima caída no asfalto, após o impacto com o veículo. O idoso foi submetido ao protocolo de trauma, recebeu estabilização no local e, em seguida, foi encaminhado ao hospital de referência. Apesar da gravidade aparente do cenário, o atendimento inicial indicou que ele estava consciente, o que trouxe algum alívio diante da preocupação generalizada de quem acompanhava a movimentação.

O condutor da motocicleta também foi avaliado pelas equipes, mas não apresentou ferimentos que exigissem encaminhamento hospitalar. Enquanto os socorristas atuavam, os bombeiros realizaram controle de tráfego para reduzir riscos e impedir novos acidentes, já que o trecho costuma registrar fluxo intenso no fim da tarde. A dinâmica do atropelamento ainda é desconhecida e deverá ser esclarecida posteriormente.

Após a conclusão dos procedimentos de emergência, a Polícia Militar do Distrito Federal assumiu a cena, mantendo o isolamento e dando continuidade às medidas de segurança.