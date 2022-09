Ibaneis visita o arcebispo de Brasília, cardeal Dom Paulo Cezar

Segundo pesquisa divulgada ontem, Ibaneis tem 51% das intenções de voto, com chance de vencer as eleições ainda no primeiro turno

Faltando apenas dois dias para as eleições, Ibaneis Rocha, buscando a reeleição, seguiu em campanha eleitoral por Brasília. Pela manhã, o governador visitou o arcebispo de Brasília, o cardeal Dom Paulo Cezar, na Cúria Metropolitana de Brasília. “O Dom Paulo Cezar é uma pessoa maravilhosa, temos um grande carinho por ele, pela Igreja Católica e temos feito uma parceria muito grande. Ele disse que tem assinado muitas escrituras de templos religiosos da Igreja Católica e nós vamos continuar com esse trabalho de regularização junto a todas as igrejas”, disse Ibaneis. Segundo pesquisa divulgada ontem pelo Balanço Geral, da Record, Ibaneis tem 51% das intenções de voto, com chance de vencer as eleições ainda no primeiro turno.