Ibaneis transforma Vicente Pires

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, nesta quinta-feira (07), as obras do condomínio 170 e das ruas da Vicente Pires, que estão passando por drenagem, pavimentação e ganhando calçadas e estacionamento.

“Vicente Pires recebeu investimento de mais de meio bilhão de reais do governo, está em franca expansão, basta que vocês vejam a movimentação do comércio, temos grandes empresas se instalando aqui. A cidade está de parabéns. É o que nos comprometemos a fazer na cidade e esperamos que até o final do ano tudo esteja concluído nesta cidade”, disse Ibaneis.

No total, a região recebeu mais de R$ 500 milhões de investimento em infraestrutura. Hoje, a maior parte das obras estão concluídas.

Com as melhoras, o comércio expandiu e criou 1,5 mil vagas de emprego na cidade, segundo a administração regional.

Desde 2019, Vicente Pires ganhou mais de três mil lixeiras e mil lâmpadas de LED, além de quatro Pontos de Encontro Comunitário (PEC) para a prática de atividades. A cidade também ganhou duas pontes, uma sobre o Córrego Vicente Pires e outra na Rua 4, trazendo qualidade de vida aos moradores. Também na gestão do emedebista foi entregue a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Dos serviços de infraestrutura já concluídos estão as obras de drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios-fios nas ruas 1 (rua do Jóquei), 3, 3B, 3C, 4B (rua da delegacia), 4C (rua da Faculdade Mauá), 4D, do Sicoob e 7. Nas ruas 4, 4A, 5, 6, 8, 10 e 12, estes mesmos serviços já foram finalizados, tendo sequência a execução da drenagem em método não destrutivo, chamada em inglês de tunnel liner.