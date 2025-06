Ibaneis sobre compra do Banco Master pelo BRB: “Etapa cumprida”

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comemorou, nesta terça-feira (17), a autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para que o Banco de Brasília (BRB) adquira parte das ações do Banco Master, sem restrições, por cerca de R$ 2 bilhões.

“Mais uma etapa cumprida, demonstrando estar correta e dentro da legalidade [a operação]”, afirmou o governador ao Jornal de Brasília.

De acordo com o superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto, na decisão, “a operação não possui o condão de acarretar prejuízos ao ambiente concorrencial”. Além disso, segundo a conclusão, os dois bancos forneceram informações sobre a atuação do Grupo Carved-Out, que inclui um rol de empresas que não serão adquiridas pelo Conglomerado BRB.

O BRB comprará 58% do Banco Master que deverá fazer uma injeção de R$ 2 bilhões pelos atuais controladores, como prevê o acordo entre as instituições. A medida adotada pela presidência do BRB faz parte de uma política de expansão da instituição.

De acordo com o Banco de Brasília, o objetivo da instituição com a compra de parte do Master é ingressar com mais força no mercado de crédito consignado, no segmento corporativo, serviços de mercado de capitais, câmbio e banco digital, áreas nas quais o banco do Distrito Federal ainda não possui entrada. Isso poderá beneficiar, inclusive, os mais de 8,1 milhões de clientes espalhados pelo Brasil e no DF.