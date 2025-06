Ibaneis sanciona lei que cede terreno para nova sede da Fundação Athos Bulcão

O governador Ibaneis Rocha sancionou, nesta segunda-feira (30), a Lei nº 7.717, que autoriza a concessão de uso, por 35 anos, de um terreno público à Fundação Athos Bulcão. A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), representa um avanço para a construção da sede própria da instituição, criada para preservar e difundir o legado do artista plástico que ajudou a moldar a identidade visual de Brasília.

A área cedida, com 1.225 metros quadrados, está localizada no Lote 12 do Setor de Divulgação Cultural (SDC), entre o Eixo Cultural Ibero-Americano e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O espaço estava sob responsabilidade da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).

Para o secretário da pasta, Claudio Abrantes, a medida vai além da resolução burocrática. “Destravar o processo foi um gesto de respeito à memória de Athos Bulcão e ao papel fundamental da fundação para a cultura de Brasília. Com a nova sede, damos um passo firme na valorização da arte, da história e dos espaços voltados à cultura”, afirmou.

Para marcar o momento, será realizada uma solenidade simbólica de entrega do terreno na quarta-feira (2), no Foyer da Sala Martins Pena, no Teatro Nacional Claudio Santoro, data que coincide com o aniversário de nascimento do artista.

Fundada em dezembro de 1992, a Fundação Athos Bulcão atua atualmente em um espaço alugado na 510 Sul e há anos busca uma sede definitiva. A concessão do terreno tornou-se viável após aprovação de projeto de lei na Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 17 de junho.

A responsabilidade pela construção, licenças, tributos e demais autorizações legais ficará a cargo da fundação, que deverá concluir as obras em até cinco anos a partir da publicação da lei.

O projeto arquitetônico da nova sede foi assinado por João Filgueiras Lima, o Lelé, arquiteto renomado e parceiro de longa data de Athos Bulcão. O complexo cultural contemplará teatro/auditório para 180 pessoas, sala multiúso, museu, galeria, loja e café. O prédio terá cobertura ondulada com uma grande claraboia central, garantindo iluminação natural ao espaço.

*Informações da Agência Brasília