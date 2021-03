Ibaneis Rocha vai ao STJ para pedir esclarecimentos a Ronaldo Caiado

Tudo começou quando Ibaneis afirmou que poderia fechar as divisas se o estado vizinho não tomasse providências para atender, na estrutura própria de saúde, seus moradores. Caiado respondeu, em entrevista, que o governador do DF estava envolvido com corrupção na área da saúde

Após se sentir caluniado pelo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Ibaneis Rocha entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta segunda-feira (22), pedindo uma manifestação de Caiado sobre os “impropérios” que teria proferido contra o governador do Distrito Federal durante uma entrevista dada à TV Globo.

A solicitação tem objetivo de dar um prazo “razoável” a ao governador do Goiás para prestar “os devidos esclarecimentos a fim de indicar quais são os fatos concretos que dão sustentáculo às graves imputações, notadamente no diz que respeito ao dito envolvimento com corrupção, negociatas e roubo (sic) de dinheiro público”.

Tudo começou quando Ibaneis afirmou que poderia fechar as divisas se o estado vizinho não tomasse providências para atender, na estrutura própria de saúde, seus moradores. Caiado respondeu, em entrevista, que o governador do DF estava envolvido com corrupção na área da saúde.

A interpelação judicial, ingressada no STJ, não resulta, automaticamente, em um processo. É um mecanismo para que sejam dados esclarecimentos. Depois que houver uma resposta da outra parte, Ibaneis poderá ou não entrar com ação por crime contra a honra.