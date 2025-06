Ibaneis Rocha sinaliza à CLDF acordo para encerramento da greve dos professores

Durante a sessão ordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta terça-feira (17), o deputado Chico Vigilante (PT) anunciou que o governador Ibaneis Rocha manifestou disposição para iniciar um processo de negociação com os professores da rede pública, que estão em greve há três semanas. A sinalização do chefe do Executivo levou a bancada de oposição a suspender temporariamente a obstrução à votação de projetos do governo.

Segundo Vigilante, o governador entrou em contato por telefone e agendou um encontro com ele para a próxima segunda-feira (23), às 17h, ocasião em que deve ser marcada uma reunião com a comissão de negociação dos docentes. “O governador disse que vai coordenar pessoalmente esta primeira reunião de negociação com os professores. Para nós isso é um avanço. E tendo em vista esse avanço, acertamos a suspensão da obstrução no dia de hoje”, declarou o parlamentar.

O deputado Fábio Félix (Psol) também defendeu a decisão de suspender pontualmente a obstrução, destacando que a mobilização dos professores conta com apoio popular. “O déficit de profissionais na educação e o contracheque defasado dos professores são evidentes. Temos recebido mensagens da sociedade apoiando a greve. Isso é uma demonstração de força da categoria”, afirmou.

Já o deputado Gabriel Magno (PT) criticou a alocação de recursos do GDF, comparando os investimentos em infraestrutura com as demandas da educação. “O governador anunciou a construção de duas novas pontes no Lago Sul por R$ 2 bilhões. Eu quero saber se esta é de fato a prioridade desta cidade. A greve tem denunciado o descaso com os serviços públicos. Ontem, o TCDF fez uma auditoria nas escolas e metade delas não tem água potável ou banheiros em condições mínimas de uso”, pontuou.

O líder do governo na CLDF, deputado Hermeto (MDB), rebateu as críticas e considerou positiva a iniciativa do governador. “Ibaneis jamais fechou as portas. Ele ligou para um deputado da oposição, vai recebê-lo e trabalhar para resolver o problema”, disse. O presidente da Casa, deputado Wellington Luiz (MDB), também se mostrou confiante. “De ontem para hoje houve sinais importantes. O governador disse que vai encabeçar as negociações, o que não é comum. Tenho certeza que vamos viver um novo momento a partir de segunda-feira. É o primeiro passo para buscarmos uma solução.”

A greve dos professores é motivada por reivindicações que envolvem recomposição salarial e melhorias nas condições de trabalho nas escolas públicas do Distrito Federal.

Com informações da Agência CLDF