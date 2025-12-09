Ibaneis Rocha recebe secretários e presidentes de entidades para jantar de confraternização

Na noite desta terça-feira (9), o governador Ibaneis Rocha reuniu secretários de Estado, além de presidentes e diretores de entidades e empresas públicas, para um jantar de confraternização na Residência Oficial de Águas Claras (Roac). A vice-governadora Celina Leão também esteve presente no encontro.



No encontro, o chefe do Executivo agradeceu o empenho dos gestores e ressaltou o trabalho desenvolvido por cada um deles em prol do Distrito Federal. “A gente conduz um governo que, ao longo desses quase oito anos, deu certo. Eu tenho pessoas que deram certo em todos os lugares, em todos os lugares nós acertamos. Brasília está no caminho certo, então eu quero agradecer a todos vocês. Todos nós construímos muito, e a cidade hoje é uma cidade muito melhor do que a que nós encontramos”, destacou.

Ibaneis Rocha ainda enfatizou a importância da união entre o governador e os gestores: “Este grupo, que está todo aqui reunido, me trouxe muita felicidade. A gente tem que trabalhar todos unidos, e esse grupo nosso é muito unido, eu estou muito feliz realmente. E eu quis fazer essa confraternização para nós, às vésperas do Natal, para dizer do meu carinho por todos vocês, o meu amor, o respeito, e a amizade”.

Administradores

Na semana passada, o governador havia promovido outro encontro na Roac, com os 35 administradores regionais. Na ocasião, ele agradeceu a parceria durante sua gestão.

Por estarem presentes diretamente nas cidades, são as administrações regionais que captam as demandas cotidianas, identificam necessidades urgentes e acompanham de perto a rotina da população. Esse olhar na ponta permite que o governo atue com mais precisão, com soluções que atendam às necessidades da realidade local.

Com informações da Agência Brasília

