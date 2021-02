Ibaneis prestigia posse de ministros no Planalto

Ibaneis esteve em solenidade onde João Roma Neto e Onyx Lorenzoni assumiram as chefias da Cidadania e da Secretaria-Geral da Presidência da República

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, esteve na noite desta quarta-feira (24), no Palácio do Planalto, para a posse dos novos ministros da Cidadania e da Secretaria-Geral da Presidência da República.

O general Braga Berto e Onyx Lorenzoni assumem, respectivamente, a chefia dos ministérios. A solenidade contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Autoridades políticas do Executivo e do Legislativo Federal acompanharam o evento. Entre elas, o vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Outros ministros do governo federal, como o da Economia, Paulo Guedes, também estiveram presentes.

Acompanhado da primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social do DF, Mayara Noronha Rocha, e do vice-governador, Paco Brito, Ibaneis ressaltou a boa relação do Palácio do Buriti com a Esplanada dos Ministérios e o Palácio do Planalto.

As informações são da Agência Brasília