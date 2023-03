Ibaneis participa de evento em comemoração aos 52 anos de Ceilândia

“Estamos todos juntos aqui nestes 52 anos de Ceilândia, uma das cidades mais queridas e amadas do Distrito Federal”, comemorou Ibaneis

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), marcou presença nas comemorações do aniversário de Ceilândia, que começaram cedo neste fim de semana. Prestes a completar 52 anos, a cidade recebeu o Record TV nas Cidades neste sábado (25), na Praça da Bíblia.

“Estamos todos juntos aqui nestes 52 anos de Ceilândia, uma das cidades mais queridas e amadas do Distrito Federal”, comemorou Ibaneis Rocha. Na celebração, o governador ressaltou que muito tem sido feito para melhorar a infraestrutura da maior região administrativa do Distrito Federal.

“Estamos concluindo as obras na Hélio Prates, vamos entregar a avenida toda pronta. Iniciaremos também um grande programa de drenagem para acabar com os problemas de enchente aqui na região e no Sol Nascente”, informou o chefe do Executivo local. “Vamos ainda investir na expansão do metrô, para que ele possa atender toda a comunidade”, anunciou.

O administrador de Ceilândia, Dilson Resende, ressaltou que, para além das melhorias em infraestrutura, é preciso lutar pela manutenção da riqueza cultural e esportiva da cidade. “Nossa região se destaca no meio artístico, além de ser reconhecida como um celeiro de bons jogadores de futebol”, comentou. “Precisamos preservar essas características únicas”, disse.

O Record TV nas Cidades teve shows com artistas locais, como MC Nogueirinha, Brícia Helen e Daniel Santana. O evento contou também com a participação da Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac), que recebeu diversas demandas da população.

A secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz, destacou a importância do governo estar presentes nos eventos das regiões administrativas. “A bandeira principal da Seac é levar atendimento humanizado para as pessoas e fazer com que a comunidade tenha uma experiência de acolhimento e proximidade com o GDF”, frisou.

Morador do Sol Nascente, o pedreiro Márcio dos Santos procurou a tenda da pasta para denunciar o descarte irregular de lixo na região onde vive. “Detalhei tudo para a servidora que me atendeu. Ela vai repassar essas informações para a Administração Regional do Sol Nascente e, depois, vão entrar em contato comigo com uma solução para o problema”, contou Márcio.

“Gostei muito de saber que podemos levar nossas sugestões e pedidos a um único local destinado a cuidar dos nossos interesses. Fui muito bem recebido pela equipe da secretaria”, relatou Márcio.

Servidora da Seac, Eliene Paula Campos elogiou a iniciativa de instalar uma tenda da pasta no evento. “Muitos ainda não conhecem a secretaria nem o importante trabalho que desenvolvemos aqui, como ponte entre a população e os órgãos do governo”, observou.

“Essa foi uma boa oportunidade para apresentar os serviços da pasta à comunidade”, ressaltou a servidora do GDF.

*Com informações de Carolina Caraballo, da Agência Brasília