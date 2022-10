Ibaneis faz trocas na Controladoria-Geral do DF

A Controladoria-Geral do DF tem competência na supervisão das informações publicadas no Portal da Transparência

O governador reeleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), por meio do Diário Oficial do DF (DODF), divulgou as trocas realizadas na Controladoria-Geral da capital federal, que tem competência na supervisão, no tratamento e na orientação dos dados e das informações publicadas no Portal da Transparência, para o controle social do cidadão, por exemplo.

Paulo Wanderson foi exonerado do cargo de secretário Controlador-Geral e nomeado para exercero cargo público de assessor especial do gabinete da pasta.

Para o cargo que era de Paulo Wanderson, Ibaneis Rocha nomeou Daniel Alves Lima, que agora será o secretário da Controladoria-Geral.