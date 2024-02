Ibaneis concede medalha Imperador Dom Pedro II ao Frei Rogério

“É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa missa, porque nós estamos consagrando aquilo que é o trabalho pela comunidade”, destacou o governador

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou, nesta terça-feira (6), da missa de despedida do frei Rogério Soares, pároco da Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, na 615 Sul.

Na ocasião, o líder do Executivo agradeceu a atuação social e religiosa do frei no Distrito Federal e o celebrou com a concessão da medalha de honra ao mérito Imperador Dom Pedro II, do Corpo de Bombeiros Militar do DF, em reconhecimento aos serviços prestados ao Distrito Federal.

“É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa missa, porque nós estamos consagrando aquilo que é o trabalho pela comunidade”, destacou o governador.

“Desde que ele chegou aqui em Brasília, se colocou à disposição da sociedade do DF para atender a comunidade em todos os locais. Então, só agradecimentos de Brasília, em meu nome e em nome de toda a população, pelo belíssimo trabalho que o senhor fez aqui”, prosseguiu Ibaneis Rocha.

E finalizou: “Nós esperamos um dia poder contar com o senhor de volta à nossa cidade”.

Emocionado, o padre comemorou a presença dos fiéis que lotaram a paróquia para a despedida. “A gente sente o coração bater e ao mesmo tempo feliz pela missão que nos aguarda em outros locais. O social foi meu grande legado e tudo será continuado porque foi estruturado aqui”, afirmou.

Estiveram presentes também o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, a comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Mônica de Mesquita Miranda, e o presidente da Terracap, Izidio Junior.

Trajetória do frei

Nascido em Brasília e criado no Piauí, frei Rogério Soares antes de ser ordenado sacerdote em 2008, fez contabilidade e cursou direito, quando morou em São Paulo. Já em Brasília cursou filosofia e teologia.

Ficou seis anos à frente da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora de Mercês. Em 2011, fundou a Pastoral do Empreendedor e três anos depois o Centro Avançado de Empreendedorismo Nordeste de Amaralina (Caena).

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília