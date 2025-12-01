Ibaneis celebra reajuste salarial das forças de segurança do DF

O governador Ibaneis Rocha comemorou, na manhã desta segunda-feira (1º), o reajuste salarial das forças de segurança do Distrito Federal.

O Governo do Distrito Federal (GDF) enviou o pedido ao Governo Federal com a recomposição das remunerações de policiais civis, militares e bombeiros do DF. Agora, nesta segunda-feira (1º), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinará a medida provisória autorizando o aumento.

“O GDF fez um grande esforço para garantir a paridade das forças de segurança. O governo federal alterou a nossa proposta e fez uma nova que foi aceita pelos polícias e bombeiros. Agora é comemorar mais essa vitória e agradecer as nossos forças de segurança pelo excelente trabalho realizado em nossa capital”, comemorou Ibaneis.

Considerando o novo ajuste, a gestão de Ibaneis Rocha, desde 2020, realizou um aumento salarial médio acumulado de 70,46% para as forças de segurança do DF.