Ibaneis autoriza redução de interstício para PMDF

Na noite de quinta-feira (23), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou o decreto 42.850 que autoriza a redução de interstício para a promoção de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em dezembro de 2021.

De acordo com o decreto, fica reduzido em 50%, o interstício para as promoções de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, a serem efetuadas a contar de 26 de dezembro de 2021, nos Quadros de Postos seguintes:

Quadro de Oficiais Policiais Militares – QOPM, Posto de Primeiro-Tenente;

Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde – QOPMS (Médico), Posto de Primeiro-Tenente

Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos – QOPMA, Posto de Segundo-Tenente

Com a mudança na carreira, serão promovidos cerca de 1,2 mil policiais. O impacto nas contas públicas gira em torno de 16 milhões.

O governador do DF reduzirá o tempo de promoção dos agentes de segurança. A última redução no tempo de promoção aconteceu em 2019. Atualmente, um policial militar demora 28 anos para chegar ao topo da carreira. A ideia é reduzir esse tempo, como forma de valorizar o trabalho das forças de segurança.